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إنبي يتعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز
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إنبي يتعادل مع الإنتاج الحربي في الدوري الممتاز

2017-06-30 20:38:07

تعادل فريق إنبي مع ضيفه الإنتاج الحربي بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع الـ 33 من عمر الدوري الممتاز لكرة القدم.

التعادل رفع رصيد إنبي إلى 40 نقطة في المركز الحادي عشر، كما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

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