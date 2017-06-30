 Moheet on google
الجمعة 30 يونيو 2017 11:08 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. صابر الرباعي يحتفل بنجاح نجله
صابر الرباعي

شاهد.. صابر الرباعي يحتفل بنجاح نجله

2017-06-30 22:07:23

شارك النجم التونسي صابر الرباعي صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، جمعته بنجله إسلام، هنأه فيها بنجاحه، وحصوله على شهادة البكالوريا.

صابر الرباعي علق على الصورة قائلًا: “مبرووووووووك حبيبي وابني الغالي إسلام النجاح في شهادة البكالوريا وإن شاء الله في نجاحات أخرى وترفع لنا راسنا أكثر وأكثر”.

صابر الرباعي ونجله

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3