شارك النجم التونسي صابر الرباعي صورة له عبر حسابه الشخصي على تويتر، جمعته بنجله إسلام، هنأه فيها بنجاحه، وحصوله على شهادة البكالوريا.

صابر الرباعي علق على الصورة قائلًا: “مبرووووووووك حبيبي وابني الغالي إسلام النجاح في شهادة البكالوريا وإن شاء الله في نجاحات أخرى وترفع لنا راسنا أكثر وأكثر”.