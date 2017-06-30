أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مرانه الأول في زيمبابوي استعدادا لمواجهة فريق كابس يونايتد الزيمبابوي بعد غد الأحد في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأدى الزمالك مرانه اليوم على ملعب مدرسة هراري الدولية، بعدما قرر الجهاز الفني بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو نقل التدريبات من الملعب الوطني بهراري إلى ملعب مدرسة هراري الدولية.

حضر المران، السفير المصري في زيمبابوي مؤيد الضلعي، وذلك لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة كابس يونايتد بطل زيمبابوي.

وشارك الثنائي مصطفى فتحي وأحمد الشناوي في تدريبات الزمالك، حيث غاب الشناوي عن مران الأمس الاستشفائي بسبب نزلة برد خفيفة تعرض لها، بينما لم يشارك أمس مصطفى فتحي بسبب الإجهاد من رحلة السفر.

وركز إيناسيو - خلال المران - على التسديد على المرمى من مسافات مختلفة، فيما خاض الثنائي أحمد الشناوي وعمر صلاح مرانا قويا تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس الزمالك.

من جهته، تعرض محمد إبراهيم لاعب الزمالك لكدمة خلال مشاركته في المران، حيث يبذل الجهاز الطبي محاولات لعلاج محمد إبراهيم خلال الساعات الجارية حتى يستطيع المشاركة في مران الغد.