حققت مسرحية “علي مهلك إنتي وهو” للمخرج المسرحي الاستعراضي د. عادل عبده أعلى نسب في الإيرادات الخاصة بشباك تذاكر المسرح المصري بإجمالي مبلغ إثنين وتسعين ألف جنيه خلال افتتاحها في اليوم على مسرح “عبدالمنعم جابر” لتعيد الحياه إلى مسرح القطاع الخاص بالإسكندرية من إنتاج شركة ري لايف نيازي بهجت ويسري الشرقاوي.

وتدور أحداث المسرحية الكوميدية الاستعراضية حول استغلال رجال الأعمال لممتلكات البلد وتجارة الآثار في مواجهة ظهور المواطن المصري الشريف الذي يتصدى لهم رغم عدم قدرته المالية، إلا أنه لم يرضخ لجميع الإغراءات وإنتصرت كرامة الإنسان المصري علي كل الضغوط وقد حققت المسرحيه الكوميدية الإستعراضية ” علي مهلك انتي وهي ” المعادلة الصعبة حيث شاهدنا من خلالها تفاعل الجمهور مع العمل وموجات الضحك المتواصلة التي خرجت من القلب.

المسرحية من تأليف حمدي نوار موسيقي والحان احمد رمضان ديكور وازياء وائل عبد الله، خدع مسرحيه ايهاب جمعه، مؤثرات صوتيه كريم نيازي، هيئه الاخراج عبد النبي فؤاد محمود كامل، أحمد فتحي، وسيد هنداوي تدريب أحمد بامبو وصلاح عليوه.

المسرحية بطولة النجم محمد عبد الحافظ والنجمة نورهان ونجم الكوميديا رضا حامد والنجم حماده بركات وندي بهجت ووائل علي والمطرب هاني الاسمر وشهد يسري وعصام مصطفى، بالإضافة الي نجوم الاسكندريه منتج فني خالد سليمان انتاج نيازي بهجت ويسري الشرقاوي والمسرحية من إخراج فارس المسرح الإستعراضي د عادل عبده.