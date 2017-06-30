سموحة يعقد موقفه في الكونفدرالية بتعادله مع زيسكو الزامبي

تعادل سموحة مع ضيفه زيسكو الزامبي بنتيجة 1-1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على إستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية ، في إطار منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تقدم زيسكو بهدف في الدقيقة 84 عن طريق ياسر إبراهيم مدافع سموحة بالخطأ في مرماه، ثم تعادل الفريق السكندري عبر لاعبه بانو دياوارا من ضربة جزاء في الدقيقة 91 ، لتتعقد مهمة سموحة في بلوغ الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

التعادل رفع رصيد سموحة إلى خمس نقاط ، ولكنه ظل في المركز الرابع والأخير لترتيب المجموعة، فيما ارتفع رصيد زيسكو إلى ست نقاط في المركز الثاني ، قبل جولة واحدة من انتهاء دور المجموعات.