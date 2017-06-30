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باريس تجدد تمسكها بحل التوترات بين دول الخليج بالحوار والتشاور
جون ايف لودريان

باريس تجدد تمسكها بحل التوترات بين دول الخليج بالحوار والتشاور

2017-06-30 19:07:10

جدد متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية تأكيد موقف بلاده الداعي لإنهاء التوترات بين دول الخليج عبر الحوار والتشاور، ودعا الدول الخليجية للقيام بالتحركات اللازمة في هذا الاتجاه.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- عن دعم باريس لوساطة الكويت، مشيرا إلى اللقاء الأخير الذي تم بباريس بين وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان والشيخ محمد عبدالله آل مبارك الصباح وزير شؤون مجلس الوزراء بالكويت ومبعوث أمير الكويت في هذه الوساطة.

وأكد المتحدث التزام فرنسا بالدفاع عن حرية الصحافة في كل مكان في العالم، معتبرا انّ تعدّدية وسائل الإعلام والحقّ في الإعلام وفي تلقّي المعلومات والقدرة على التعبير عن وجهات النظر النقدية عوامل رئيسية في النقاش الديمقراطي.

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