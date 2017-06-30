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غدا.. إعادة محاكمة 7 قيادات إخوانية في أحداث مسجد الاستقامة
مرشد اﻻخوان محمد بديع اثناء محاكمته في احداث اﻻسماعيلية‎

غدا.. إعادة محاكمة 7 قيادات إخوانية في أحداث مسجد الاستقامة

2017-06-30 21:02:40

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

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