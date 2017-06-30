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الحكومة الروسية ترفع لبوتين بروتوكول نشر قوات جوية إضافية في سوريا
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الحكومة الروسية ترفع لبوتين بروتوكول نشر قوات جوية إضافية في سوريا

2017-06-30 18:52:48

رفعت الحكومة الروسية ، اليوم الجمعة ، إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بروتوكول الاتفاق مع سوريا لنشر مجموعة جوية للقوات الروسية على أراضيها، الموقع في 18 يناير الماضي، للمصادقة عليه.

وجاء في الوثيقة، التي نشرتها الحكومة الروسية اليوم:”بعد الموافقة على بروتوكول الاتفاقية بين روسيا الاتحادية والجمهورية العربية السورية، على نشر مجموعة طيران تابعة للقوات المسلحة الروسية على أراضي الجمهورية العربية السورية المؤرخ بـ 26 أغسطس من عام 2015 والموقع في مدينة دمشق يوم 18 يناير 2017، يرفع إلى رئيس روسيا الاتحادية لطرحه على مجلس الدوما والجمعية الفدرالية للمصادقة عليه”، بحسب وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”.

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