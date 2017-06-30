"اللقطة الواحدة" يقيمون معرضهم الـ31 "مقعد رضوان" بجاليري "بيكاسو"2017-06-30 19:03:41
يفتتح فنانو اللقطة الواحدة معرضهم الحادى والثلاثين بعنوان: “مقعد رضوان”، وذلك فى تمام السابعة مساء يوم الأحد الموافق 2 - 7 - 2017 ، و المعرض مستمر حتى 22 - 7 - 2017 ، بقاعة بيكاسو بالزمالك - 30 ش حسن عاصم بالزمالك
يضم المعرض حوالى 112 عملا ، ما بين تصوير زيتى وأكريليك وألوان مائية وباستل والرسم والتجهيز فى الفراغ ويشارك فى المعرض 47 فنان وفنانة.
“اللقطة الواحدة” هم مجموعة من الفنانين يمارسون الفن والتواصل الاجتماعى؛ حيث يلتقون كل يوم جمعة فى الثامنة صباحا.
بدأت الفكرة في عام 2002 ، وكانت امتداداً للجولات الفنية التى كانت تقوم بها “أسرة الفرسان ” بكلية الفنون الجميلة كل جمعة ، والتى كانت امتداداً لخروج المعيد عبد العزيز الجندى منذ عام 1991 مع من يرغب من الطلاب للرسم فى الهواء الطلق، كان هناك عامل أساسى يجمعهم، وهو الإفطار، حيث تتجمع المجموعة حول مائدة الفول صباح الجمعة حتى يحدث التقارب والتآلف بينهم، وبعد الإفطار تنطلق المجموعة للرسم بالمكان الذى يكون غنياً بكل ما يساعد على الإبداع سواء مشاهد أثرية أو أطلال قديمة أو شعبيات أو مناظر طبيعية غنية بالماء والخضرة .
اتفقت المجموعة فى لقائها الأول منذ خمسة عشر عاما على رسم لقطة واحدة لحارة ” درب اللبانة ” من حى القلعة.
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