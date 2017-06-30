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غدا.. محاكمة 66 إرهابيا من "تنظيم ولاية الصعيد"
شاكوش - محكمة

غدا.. محاكمة 66 إرهابيا من "تنظيم ولاية الصعيد"

2017-06-30 19:52:38

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، جلسات محاكمة 66 إرهابيا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم “تنظيم ولاية الصعيد”.

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