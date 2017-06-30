ترامب: عصر الصبر في التعامل مع كوريا الشمالية انتهى

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الجمعة ، أن عصر الصبر الاستراتيجي في التعامل مع النظام في كوريا الشمالية قد انتهى، مشيرا إلى أن هذه السياسية قد أثبتت فشلها ...