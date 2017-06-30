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غدا.. استكمال محاكمة مرسي في "اقتحام السجون"
الحكم بسجن مرسي 20 عاما ـ محمد مرسي ـ الاخوان ـ احداث الاتحادية

غدا.. استكمال محاكمة مرسي في "اقتحام السجون"

2017-06-30 19:33:38

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا السبت، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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