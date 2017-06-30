مقتل وإصابة 11 شخصا على الأقل إثر إعصار في روسيا

لقي شخصين على الأقل مصرعيهما وأصيب 9 آخرين صعقا بالبرق إثر عواصف رعدية شديدة ضربت العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، وتسببت في تأخير رحلات الطيرات وقطع التيار الكهربي عن مناطق بالعاصمة ومناطق أخرى محيطة، وفقا لما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية.

وقالت الوزارة إن شخصين قُتلا صعقا بالبرق في منطقتين بجنوب غرب وشمال موسكو، بعدما ضربت العاصمة رياح ثقيلة مصحوبة بأمطار غزيرة، موضحة أن الإعصار تسبب في انقطاع التيار الكهربي عن 4400 شخصا على الأقل، بحسب وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وتسببت العاصفة في تأجيل أكثر من 40 رحلة جوية في مطاري “دوموديدوف” و”شريميتييفو” في موسكو.

وكانت وزارة الطوارئ قد أصدرت في وقت مبكر من اليوم تحذيرا من العاصفة، والتي توقعت أن تبلغ سرعة الرياح فيها نحو 24 مترا في الثانية.

وكانت موسكو قد تعرضت، الشهر الماضي، للإعصار الأقوى خلال المئة عام الأخيرة، والتي أدت لمقتل 18 شخصا وإصابة العشرات، فضلا عن إسقاط أكثر من 27 ألف شجرة.