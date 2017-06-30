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ترامب لـ"أردوغان": يجب وقف تمويل ودعم الإرهاب
ترامب واردوغان

ترامب لـ"أردوغان": يجب وقف تمويل ودعم الإرهاب

2017-06-30 18:30:47

أعلن البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل حل أزمة النزاع بين الدول العربية وقطر.

وأكد الرئيس الأمريكي - وفقًا لتصريحات أوردتها قناة (العربية) الإخبارية - على ضرورة وقف تمويل ودعم المنظمات الإرهابية، مطالبًا الجميع بالعمل لضمان مكافحة الإرهاب.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال، في وقت سابق، إن دولة قطر كان لديها تاريخ في تمويل الإرهاب وعلى مستويات عالية، داعيًا إياها ودول المنطقة الأخرى لفعل المزيد لوقف دعم الإرهابيين.

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