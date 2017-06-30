وزير الخارجية يبحث قضايا القارة الإفريقية مع نظيره النيجيري2017-06-30 18:16:53
بحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ مع نظيره النيجيري جيوفري أونياما، عددا من القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد الإفريقي خاصة مبادرة الإصلاح المؤسسي، فضلا عن دعم عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري أعرب -خلال لقائه اليوم /الجمعة/ مع نظيره النيجيري على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة العادية الـ 31 للمجلس التنفيذي لوزراء الخارجية بالاتحاد الإفريقي المنعقدة حاليا العاصمة الإثيوبية أديس أبابا- عن تطلعه لزيارة نيجيريا خلال شهر أغسطس المقبل من أجل توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات، خاصة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير النيجيري أعرب عن تطلعه لتطوير التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات.
وقال أبوزيد إن الطرفين أكدا أهمية ضمان وجود آلية للتشاور الكافي بين الدول الإفريقية قبل اتخاذ القرارات على مستوى الاتحاد الإفريقي مع مراعاة الآليات والقوانين الوطنية بدول القارة والتزاماتها على المستوى الدولي، وشددا على مسئولية الدول الإفريقية الكبرى في دفع العمل الإفريقي المشترك إلى الأمام.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما، وقالت: ” لست وزير ...Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
-
السيسي يوجه بسرعة بناء "مدينة المعرفة" بالعاصمة الجديدة
أكد ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على ضرورة أن تكون المدن الجديدة التى يتم إقامتها حاليا وفى المستقبل، مدنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:52:45 GMT
-
هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا
أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من ...Fri, 30 Jun 2017 09:55:07 GMT
-
الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
-
الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
-
"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
-
وزير الخارجية يبحث قضايا القارة الإفريقية مع نظيره النيجيري
بحث سامح شكري وزير الخارجية اليوم /الجمعة/ مع نظيره النيجيري جيوفري أونياما، عددا من القضايا المطروحة على أجندة اجتماعات الاتحاد الإفريقي خاصة مبادرة الإصلاح ...Fri, 30 Jun 2017 16:23:11 GMT