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وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
الدكتور خالد عبد الغفار - وزير التعليم العالي

وزير التعليم العالي يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

2017-06-30 18:11:08

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وقيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية وقيادات الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والعاملون بالتعليم العالي والبحث العلمي والمجتمع الجامعى بالتهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ، والشعب المصري بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة لثورة 30 يونيو متمنين لمصر كل تقدم والازدهار.

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