القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، غدا، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وميليشيا حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

القاهرة .. تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدا، جلسات محاكمة 66 إرهابيا في قضية اتهامهم بتشكيل خلية إرهابية والانضمام إليها، تتبع تنظيم (داعش) وتعمل في نطاق 6 محافظات، وأطلقوا على أنفسهم “تنظيم ولاية الصعيد”.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات الجيزة، غدا، إعادة محاكمة 7 متهمين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، في قضية اتهامهم بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

القاهرة .. تصدر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا، حكمها على 6 متهمين فى إعادة محاكمتهم بـ”اقتحام مركز شرطة العياط”.

القاهرة .. تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة إجراءات محاكمة متهمين في قضية ” أحداث ماسبيروالثانية” والتي وقعت أحداثها في 5 يوليو من عام 2013.

القاهرة –باريس.. تنطلق، غدا، في العاصمة الفرنسية باريس أعمال المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية الذى ينتظر أن يشارك فيه عشرات الآلاف من أبناء الجاليات الإيرانية في مختلف أرجاء العالم، وذلك للمطالبة بإسقاط النظام الفاشي الديني الحاكم في طهران وإحلال الحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والسلام والاستقرار فى المنطقة والأخوة مع الجيران.

المنصورة.. يبدأ مكتب التنسيق الرئيسى والمكاتب الفرغية للقبول بالجامعات والمعاهد العليا أعمالها هذا العام، فى التاسعة من صباح غد، حيث يفتح موقع الالكترونى لتلقى رغبات طلاب شهادة اتمام الدارسة الثانوية العامة الذين انهو امتحاناتهم والراغبين فى تحديد مواعيد لهم لاجراء اختبارات القدرات فى الكليات التى تشترط للقبول بها النجاح فى هذه الاختبارات والتى تستمر حتى 18 يوليو 2017.

القاهرة .. تطلق جامعة القاهرة، غدا،فعاليات معسكر”قادة المستقبل” لطلاب الجامعة وحتى منتصف أغسطس القادم برعاية الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة، بمجمع ملاعب الجامعة ، وذلك ضمن مجموعة من الأنشطة التى تنفذها الجامعة لطلابها خلال الأجازة الصيفية، وتستهدف تنمية مهاراتهم، وزيادة قدراتهم الشخصية، وإكتشاف المواهب بينهم.

القاهرة .. يبدأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، غدا، عقد سلسلة من اللقاءات المباشرة مع الأئمة والقيادات الدعوية والواعظات على مستوى الجمهورية لشرح “استراتيجية البناء”، التي أعلنت عنها الوزارة مسبقًا، وتدور حول البناء القيمي والأخلاقي.

القاهرة .. يبدأ، غدا، أصحاب المعاشات فى صرف معاش شهر يوليو شاملا الزيادة التى تقررت لهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 150 جنيها و حد أقصى 551 جنيها، وذلك تيسيرا على أصحاب المعاشات و المستفيدين.

القاهرة .. يبدأ، غدا، صرف المقررات التموينية بنظام الصرف الجديد بالزيادة المقررة للمواطنين، وذلك لدى جميع البقالين الموينين والجمعيات الاستهلاكية .

القاهرة .. تبدأ كلية التربية النوعية بجامعة بنها، بدء إختبارات قدرات طلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسمي التربية الموسيقية والتربية الفنية وذلك حتى17 يوليو 2017 .

القاهرة.. تتسلم دولة إستونيا، غدا، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي من مالطا، والتي تستمر لمدة ستة أشهر في وقت تواجه فيه القارة الأوروبية تحديات جادة وغير مسبوقة تتعلق بوحدتها ومستقبلها.

القاهرة .. يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية، فعاليات نادى السينما الأفريقية،فى السابعة من مساء غد، ويعرض هذا الشهر فيلم “مولانا”، كما يعرض فيلم كاميرونى قصير، وذلك بقاعة سينما الهناجر.

القاهرة .. من المقرر أن يتوجه هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعضو المكتب التنفيذى للفيفا، إلى سويسرا غدا، لحضور اجتماعات المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى “فيفا ” .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا تحييه فرقة ” ماركو والاصدقاء”، وذلك على مسرح قاعة الحكمة بالساقية .

القاهرة .. تستضيف ساقية الصاوى بالزمالك، فى الثامنة من مساء غد، حفلا غنائيا تحييه فرقة ” فويس” الفنية، وذلك على مسرح قاعة النهر بالساقية .

القاهرة .. تنطلق، غدا، فعاليات بطولة كأس العالم لكرة السلة التى تستضيها مصر، وذلك بالصالة المغطاة في استاد القاهرة الدولي

القاهرة.. يلتقى فريقا جوريا كوناكرى الغينى وسبور سبورت الجنوب افريقى، فى الخامسة من مساء غد، وذلك فى إطار مباريات الكونفيدرالية الافريقية.

القاهرة- الخرطوم.. يلتقى فريقا هلال الأبيض وريكرياتيفو دوليبولو، فى الثامنة من مساء غد، على ملعب الأبيض فى السودان، وذلك فى إطار مباريات الكونفيدرالية الافريقية.

القاهرة- لوساكا.. يلتقى فريقا الأهلى المصرى وزاناكو الزامبى، فى الثالثة من عصر غد، على ا ستاد هيروز الوطني ،وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

القاهرة-لوساكا.. يلتقى فريقا فيروفيارو الموزمبيقى والنجم الساحلى التونسى، فى الثالثة من عصر غد، على ملعب دو زيمبيتو وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

القاهرة-اديس ابابا.. يلتقى فريقا سانت جورج وماميلودى صنداونز، فى الثالثة من عصر غد، على استاد أديس أبابا وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا

القاهرة -ياوندى.. يلتقى فريقا القطن الكاميرونى والواد البيضاوى، فى الخامسة من مساء غد،على ملعب رومدا ادجيا، وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

القاهرة- كينشاسا..يلتقى فريقا فيتا كلوب والترجى الرياضى، فى الخامسة من مساء غد،على ملعب الشهداء فى الكونغو وذلك فى إطار مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.