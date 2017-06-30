روسيا تبلغ مجلس أوروبا بوقف دفع مخصصاتها المالية هذا العام

أعلنت الخارجية الروسية، أن وزير الخارجية سيرجي لافروف أبلغ، خلال اتصال هاتفي، ثوربيورن ياجلاند الأمين العام لمجلس أوروبا (وهو منظمة دولية تضم 47 دولة أوروبية) أن بلاده قررت وقف دفع مخصصاتها المالية إلى المنظمة لعام 2017.

وقالت الخارجية الروسية - في بيان نقلته وكالة الأنباء الروسية (تاس) اليوم /الجمعة/ - “أخبر الوزير، الأمين العام لمجلس أوروبا بقرار روسيا بوقف مدفوعاتها لعام 2017 إلى مجلس أوروبا حتى تتم استعادة حقوق وفد الجمعية الاتحادية الروسية (البرلمان) لدى مجلس أوروبا بشكل كامل”.