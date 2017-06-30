محافظ القاهرة: لا مساس بأسعار تذاكر أوتوبيسات النقل العام

أقر المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة تعديلات في أجرة سيارات السرفيس في القاهرة بحيث يعكس ذلك الزيادة المتوقعة في تكاليف التشغيل بعد رفع السولار والبنزين.

وقال المحافظ، فى تصريحات له اليوم، بأن نسبة الزيادة ستكون 25 قرشا على الأجرة للمسافة 15 كيلو مترا، وزيادة 50 قرشا على المسافة من 15 كيلو مترا لـ 30 كيلو مترا.

وأضاف المحافظ أن نسبة زيادة تعريفة الانتقالات من العاصمة إلى الأقاليم ستكون 10% زيادة من قيمة التعريفة الحالية لجميع الرحلات.

وناشد المحافظ المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق لا يلتزم بالتعريفة المقررة كما كلف رؤساء الأحياء بالتنسيق مع المرور والشرطة و بمراقبة مواقف النقل الجماعى والسرفيس للإبلاغ عن أى تجاوزات.

كما قرر المحافظ تشكيل لجنة من المتخصصين وذلك لبحث صدور تعريفة مخصصة للتاكسى الأبيض بعد زيادة أسعار الوقود.

وصرح المحافظ بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة سوف تراقب التزام السائقين بالتعريفة الجديدة بدقة.

وطالب المحافظ رئيس الهيئة بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة إلى الحد الأقصى ووقف جميع الراحات والأجازات لسائقي الهيئة لتلبية احتياجات المواطنين.