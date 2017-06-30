اعتمدت عدة محافظات الزيادة الجديدة لتعريفة الأجرة للنقل الداخلي، بين المحافظات وبين المراكز والقرى وتعريفة التاكسي وسيارات السرفيس، وذلك عقب القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة بتحريك أسعار الوقود.

ففي محافظة المنيا، وافق المحافظ عصام البديوي على زيادة التعريفة الداخلية لمواصلات “السرفيس” 25 قرشًا على جميع خطوط السير داخل مدينة المنيا، لترتفع من جنيه إلى 1.25 قرشا، وزيادة تعريفة السرفيس من مدينة المنيا إلى المنيا الجديدة من 1.50 إلى 1.75 قرشا، والتاكسي الأجرة من 5 إلى 6 جنيهات داخل مدينة المنيا ومن 8 إلى 10 جنيهات للمنيا الجديدة، كما قرر المحافظ رفع التعريفة بين المدن والقرى الرئيسية حوالي 25 قرشا لترتفع من 125 إلى 150 قرشا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ لمناقشة الأسعار الخاصة بزيادة تعريفة الركوب للسيارات الأجرة عقب ارتفاع أسعار الوقود وتم إقرارها بحضور السكرتير العام للمحافظة اللواء نبيل منصور، ومساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة اللواء علي شلش، وكافة الجهات المعنية والمختصة من إدارة مرور المنيا، ومدير إدارة المواقف، ومسئولي المواقف بكل الوحدات المحلية للمراكز التسع، وممثلي نقابة السائقين، ومسئولي مشروع النقل الجماعي ،وعدد من السائقين.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة على جميع مواقف السيارات ومتابعة التزام السائقين بالزيادة التي أقرتها المحافظة، سواء أجرة القرى والمحافظات وتعريفة السرفيس والنقل الداخلي، سواء السرفيس أو التاكسي والنقل بين المراكز والقرى على الطرق الداخلية، وذلك منعاً للاستغلال أو المغالاة في الأجرة وللتخفيف عن كاهل المواطنين.

كما وجه المحافظ القيادات التنفيذية بتكثيف الرقابة على مواقف السيارات وسائقي الميكروباص وجميع وسائل النقل الجماعي بجميع مدن ومراكز المحافظة، لمواجهة استغلال السائقين لقرار زيادة أسعار الوقود في رفع تعريفة ركوب السيارات الأجرة بصورة مبالغ فيها، مؤكدا أنه في حال عدم التزام السائقين فسيتم فتح الباب للترخيص الجديد كبديل للسائقين غير الملتزمين.

وقام المحافظ بجولة تفقدية بعدد من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا، للتأكد من توافر السولار والبنزين وبيعها للمواطنين طبقا للأسعار الجديدة ، فيما أعلنت إدارة المرور استقبال أيه شكاوى للمواطنين تتعلق بالالتزام بالتعريفة الجديدة على الأرقام التالية: الخط الساخن “19735” ، 2295602 ، 01097946905 - 01270156432.

وفي محافظة بورسعيد، نفى مدير الأمن اللواء زكي صلاح، وقوع أي أحداث من الشغب إثر الارتفاع في أسعار الوقود، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات التي تتضمن السيطرة على الأسعار بوسائل المواصلات والأسواق، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات مشددة لتكثيف الحملات التموينية علي الأسواق لضبط الأسعار، وأنه بصدد الاجتماع مع التجار لإقامة عدد من المجمعات الاستهلاكية تتوفر بها السلع الأساسية بأسعار مخفضة، مشيدا بدور التجار في التكافل والمشاركة الاجتماعية التي تصب لصالح المواطن البسيط.

وفي محافظة الأقصر، حددت إدارة المواقف بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة المرور التعريفة الجديدة المقررة للأجرة بعد رفع أسعار الوقود، حيث تم رفع الأجرة في بعض المناطق داخل المدن بزيادة تتراوح ما بين 15 إلى 30 قرشا وتم رفع أجرة السرفيس داخل مدينة الأقصر إلى جنيه وعشرة قروش، وخط الأقصر المنشاة جنيها و65 قرشا، ومن الأقصر إلى الزينية جنيها و65 قرشا، ومن الأقصر إلى الحبيل جنيها و40 قرشا، ومن الأقصر إلى العشي جنيها و85 قرشا، ومن الأقصر إلى النجع الطويل جنيها و10 قروش، ومن الأقصر إلى طيبة 2 جنيه و60 قرشا، ومن الأقصر إلى أرمنت غرب 3 جنيهات، ومن الأقصر إلى إسنا 7 جنيهات و50 قرشا، ومن الأقصر إلى قنا 8 جنيهات بزيادة قدرها جنيها واحدا، ومن الأقصر إلى البحر الأحمر 44 جنيها ، ومن الأقصر إلى أسوان 29 جنيها.

من جانبه، حذر المحافظ محمد بدر، السائقين في كافة مواقف المحافظة من مغبة مخالفة التعريفة الجديدة للمواصلات والتي أقرتها إدارة المواقف بالتنسيق مع إدارة المرور، مشددا على عدم رفع أسعار المواصلات أو استغلال المواطنين مطالبا المواطنين بالتقدم بشكوي لمرور الأقصر ضد السائقين المخالفين وموجها رؤساء المدن ومرور الأقصر ومسئولي المواقف للقيام بحملات لمراقبة المواقف والسائقين وفرض غرامات فورية علي المخالفين منهم للتعريفة الجديدة.