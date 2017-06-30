 Moheet on google
الجمعة 30 يونيو 2017 04:49 مساءً
روابط سريعة
سقوط طائرة أردنية بدون طيار بالمفرق شمال شرقي المملكة
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سقوط طائرة أردنية بدون طيار بالمفرق شمال شرقي المملكة

2017-06-30 16:47:24
أ ش أ

أعلن الجيش الأردني اليوم /الجمعة/ عن سقوط طائرة مسيرة بدون طيار، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، في جنوب شرق مدينة “المفرق” شمال شرقي المملكة.

وصرح مصدر عسكري أردني - وفقا لبيان صادر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - بأن طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي تعرضت لخلل فني أثناء مهمة لها الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ظهراً (بتوقيت عمان) في جنوب شرق مدينة المفرق.

وأضاف المصدر أن الطائرة هبطت اضطراريا ثم ارتطمت بالأرض، مما أدى إلى احتراقها.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3