أعلن الجيش الأردني اليوم /الجمعة/ عن سقوط طائرة مسيرة بدون طيار، تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، في جنوب شرق مدينة “المفرق” شمال شرقي المملكة.

وصرح مصدر عسكري أردني - وفقا لبيان صادر اليوم عن القوات المسلحة الأردنية - بأن طائرة مسيرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الملكي تعرضت لخلل فني أثناء مهمة لها الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق ظهراً (بتوقيت عمان) في جنوب شرق مدينة المفرق.

وأضاف المصدر أن الطائرة هبطت اضطراريا ثم ارتطمت بالأرض، مما أدى إلى احتراقها.