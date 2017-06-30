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الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للقوات السورية بالجولان
طائرات اسرائيلية

الجيش الإسرائيلي يقصف موقعا للقوات السورية بالجولان

2017-06-30 16:45:37

قصف الجيش الإسرائيلي اليوم /الجمعة/ موقعا للقوات الحكومية السورية بالجولان ردا على “قذيفة ضالة” زعم أنها أُطلقت صباح اليوم من ذلك الموقع وسقطت في الجزء المحتل من جانب إسرائيل من هضبة الجولان دون أن يُسفر عن سقوط ضحايا.

وقال الجيش الإسرائيلي، إن الطائرات الإسرائيلية قصفت مصدر إطلاق الصاروخ الذي يُعتقد أنه سقط بطريق الخطأ في الجولان المحتلة نتيجة للاشتبكات الجارية في سوريا، بسحب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية.

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