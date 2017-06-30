أعلن مسئول تركي اليوم /الجمعة/ أن المبعوث الأمريكي للتحالف الدولي ضد داعش بريت ماكجوريك، وصل إلى تركيا لعقد محادثات.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن المسئول التركي، الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إن ماكجوريك سيلتقي بمسئولين عسكريين وآخرين من وزارة الخارجية التركية.

وتأتي زيارة ماكجوريك في ظل إحباط تركي بسبب قرار واشنطن تسليح المقاتلين الأكراد في سوريا الذين يشاركون في معركة طرد تنظيم داعش من معقله بمدينة الرقة السورية. وتقول تركيا إن وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا تتبع جماعة كردية مسلحة محظورة.

وكانت أنقرة تعهدت بالتدخل في حال شكلت الميليشيات تهديدا أمنيا، وقام الجيش التركي - في وقت سابق خلال هذا الأسبوع - بإطلاق النار عبر الحدود مع سوريا ردا على هجوم لوحدات حماية الشعب الكردية.