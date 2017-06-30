قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية اليوم /الجمعة/ إمصر شريكا مهما بالنسبة لفرنسا و للاتحاد الأوروبي و “تربطنا بها علاقة ثقة”.

جاء ذلك في تصريح لمتحدث باسم الخارجية الفرنسية الْيَوْمَ ردا على سوْال عما اذ كانت باريس تعتزم إدراج حقوق الإنسان في مصر على أجندة المجلس القادم للشراكة بين الاتحاد الأوروبي و مصر.

وأضاف المتحدث، أنه من هذا المنطلق، وكما قال وزير الخارجية جون ايف لودريان مرارا، فهو يتناول قضية حقوق الأنسان مع كل محادثيه بشكل ملموس.

يذكر أن وزير خارجية فرنسا جون ايف لودريان أكد في حديث نشر الخميس في صحيفة لوموند أن قضايا حقوق الإنسان مسألة أساسية يقوم ببحثها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقاءاتهما و ذلك ردا على سؤال حول تطرقه قليلا في تصريحاته العلنية لقضايا مثل التنمية وحقوق الإنسان.