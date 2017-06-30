أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حسام البدري، أن الاستعداد لمباراة زاناكو الزامبي المقرر لها غدا /السبت/، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بدأ منذ فترة طويلة، مشيرا إلى أن المباراة مهمة للغاية وفاصلة في مشوار الفريق بالبطولة.

وقال البدري - خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم /الجمعة/، قبل مران الفريق بزامبيا - إن المباراة ستكون صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن مباراة “الوداد” الماضية أمام الأهلي هي ما زادت من صعوبة المجموعة على كل الفرق، وأيضا مواجهة القطن والوداد بالجولة الخامسة ستحمل نفس الأهمية والصعوبة.

وأضاف المدير الفني للأهلي أن الفريق استعد لزاناكو بشكل جيد من خلال إراحة اللاعبين الأساسيين في مباريات الدوري المحلي الماضية، للحصول على أكبر قسط من الراحة قبل المواجهة المرتقبة غدا.

وأشار البدري إلى أن الأهلي لا يهمه أين يلعب، ولكن الأهم هو تحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق على التأهل لدور الثمانية من البطولة، موضحا أن الفريق استعد جيدا من خلال دراسة فريق زاناكو في الأيام الماضية.