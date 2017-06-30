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بالفيديو.. عرض عسكري موسيقى في «عابدين»
صورة من العرض
صورة من العرض

بالفيديو.. عرض عسكري موسيقى في «عابدين»

2017-06-30 15:46:55
متابعات

نظمت القوات المسلحة المصرية عرضا موسيقيا عسكريا للشعب المصري بمنطقة عابدين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، بمناسبة احتفالات ذكرى “ثورة 30 يونيو”.
وقد عرضت قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة مقطع فيديو من العرض الموسيقي للفرقة التي قامت بعزف الأغاني الوطنية.
وجدير بالذكر، أن  الشعب المصري يحيي اليوم الذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو 2013” التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم.

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