تداول عدد من رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أعلنوا أنه لفريق عمل طبي تشيلي وهم يشاهدون مباراة منتخبي “تشيلي والبرتغال” أثناء أدائهم لعملية جراحية.

ويظهر في الفيديو أن فريق العمل كان يتابع الركلات الترجيحية بالمباراة باهتمام، حيث قام بعض منهم بالاحتفال بضياع أحدى الركلات الترجيحية للمنتخب البرتغالي.

وجدير بالذكر، أن المنتخب التشيلي قد تأهل للمباراة النهائية ببطولة “كأس القارات” لكرة القدم عقب فوزه على نظيره البرتغالي بنتيجة “3- 0” عن طريق ضربات الترجيح بمباراة نصف النهائي.