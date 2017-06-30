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السيسي: ثورة 30 يونيو شكلت ملحمة مصرية فريدة للحفاظ على الوطن
السيسي يلقي كلمة بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان

السيسي: ثورة 30 يونيو شكلت ملحمة مصرية فريدة للحفاظ على الوطن

2017-06-30 15:21:19
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هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى كلمة موجهة للأمة الشعب المصرى بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو، قائلا: “تمر الأيام وتبقى ذكرى الأيام المجيدة من تاريخ شعبنا مضيئة وخالدة فى وجداننا وفى مثل هذه الأيام أثبتت أن شعبنا العريق أكثر وعيا مما تصور وأقوى إرادة ممن حاولوا سلب إرادته”.

وأضاف الرئيس السيسي فى كلمته: “أن الشعب أشد عزما ممن أرادوا به الشر وفى مثال هذه الأيام المجيدة انتفض المصريون رجال ونساء ليشكلوا ملحمة مصرية فريدة للحفاظ على الوطن ارضه وهويته واستقلاله وحريته من قوى تصورت أنها نجحت فى السيطرة على مقدراته”.

وأكد السيسي أن ثورة 30 يونيو تعتبر ثورة تاريخية ضد الحكم الفاشى، وأن جميع المؤسسات الوطنية دعمت الثورة الشعبية للتخلص من الحكم الجائر.

وتابع الرئيس، أن 30 يونيو تعتبر ثورة شعبية ضد الفاشية.

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