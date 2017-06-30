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عروض جوية في سماء مصر احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو
عروض جوية

عروض جوية في سماء مصر احتفالًا بذكرى ثورة 30 يونيو

2017-06-30 15:14:20
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تشارك القوات الجوية بعروض جوية في سماء مصر، اليوم الجمعة، بمناسبة احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة.

كما تقرر فتح المزارات والمتاحف العسكرية مجانا للجمهور، احتفالا بهذه المناسبة.

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