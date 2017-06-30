أعلنت القوات العراقية اليوم الجمعة ، عن تحرير حى الفاروق الثانية فى المدينة القديمة للساحل الأيمن من الموصل.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن قائد عمليات (قادمون يانينوى) الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله قوله إن قوات فرفة المشاة السادسة عشر، تمكنت من تحرير حي الفاروق الثانية في المدينة القديمة للساحل الأيمن من الموصل، بعد تكبيد مسلحي تنظيم داعش “الإرهابى” خسائر فادحة في الارواح والمعدات.

يذكر أن القوات العراقية تخوض عمليات عسكرية واسعة النطاق لاستعادة مدينة الموصل من تنظيم “داعش”.