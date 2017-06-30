 Moheet on google
الجمعة 30 يونيو 2017 04:59 مساءً
روابط سريعة
ارتفاع حصيلة قتلى حريق شاحنة الوقود في باكستان إلى 190 شخصا
حادث شاحنة في باكستان

ارتفاع حصيلة قتلى حريق شاحنة الوقود في باكستان إلى 190 شخصا

2017-06-30 15:11:20
متابعات

أعلن مسئول حكومي في باكستان ارتفاع حصيلة قتلى حريق شاحنة الوقود الذي وقع الأحد الماضي إلى 190 شخصا، وذلك إثر وفاة 17 شخصا من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بحروق بالغة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة عن نائب مفوض مدينة “بهاوالبور” راو تسليم أحمد قوله إن بعض الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في أعقاب الحريق لايزالون في حالة حرجة.

يذكر أن هذه الكارثة وقعت الأحد الماضي خارج مدينة (بهاوالبور) بوسط باكستان بعد أن فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها، والتي كانت في طريقها من ميناء مدينة “كراتشي” جنوبي البلاد إلى مدينة “لاهور”؛ مما أدى إلى تحطمها على الطريق السريع.

وقد اشتعل الوقود بعد أن اندفع بعض السكان المحليين إلى مكان الحادث لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة متجاهلين تحذيرات الشرطة.

وكانت باكستان قد أقامت جنازة جماعية لنحو 130 شخصا من الضحايا الثلاثاء الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3