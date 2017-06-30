ارتفاع حصيلة قتلى حريق شاحنة الوقود في باكستان إلى 190 شخصا

أعلن مسئول حكومي في باكستان ارتفاع حصيلة قتلى حريق شاحنة الوقود الذي وقع الأحد الماضي إلى 190 شخصا، وذلك إثر وفاة 17 شخصا من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى متأثرين بحروق بالغة.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الجمعة عن نائب مفوض مدينة “بهاوالبور” راو تسليم أحمد قوله إن بعض الضحايا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات في أعقاب الحريق لايزالون في حالة حرجة.

يذكر أن هذه الكارثة وقعت الأحد الماضي خارج مدينة (بهاوالبور) بوسط باكستان بعد أن فقد سائق الشاحنة السيطرة عليها، والتي كانت في طريقها من ميناء مدينة “كراتشي” جنوبي البلاد إلى مدينة “لاهور”؛ مما أدى إلى تحطمها على الطريق السريع.

وقد اشتعل الوقود بعد أن اندفع بعض السكان المحليين إلى مكان الحادث لجمع الوقود المتسرب من الشاحنة متجاهلين تحذيرات الشرطة.

وكانت باكستان قد أقامت جنازة جماعية لنحو 130 شخصا من الضحايا الثلاثاء الماضي.