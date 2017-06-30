بث مباشر.. كلمة السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو2017-06-30 15:05:08
تقدم شبكة “محيط” بثا مباشرا، لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، والمذاع عبر فضائية أكسترا نيوز، اليوم الجمعة.
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بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
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بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
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لطيفة ترد على اتهامها بالتسبب في سجن فلة الجزائرية: ربنا يهديكِ
ردت الفنانة التونسية لطيفة على اتهام الفنانة فلة الجزائرية لها بأنها من تسببت في سجنها ومنعها من دخول مصر. لطيفة نفت صحة هذه الاتهامات تماما، وقالت: ” لست وزير ...Fri, 30 Jun 2017 10:13:00 GMT
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هولندا تؤجل فتح سفارتها بطرابلس وترسل مبعوثا دائمًا إلى ليبيا
أعلنت الحكومة الهولندية أنها سترسل مجدداً إلى ليبيا مبعوثا دبلوماسيا دائمًا، وذلك بعد ثلاث سنوات على إغلاق سفارتها فى العاصمة طرابلس لدواع أمنية، مشيرة إلى أن من ...Fri, 30 Jun 2017 09:55:07 GMT
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الديب يكشف كواليس مثيرة عن هروب العادلي وأسباب اتفاقية تيران وصنافير
يقدم الإعلامى أحمد موسى حلقة خاصة فى الثامنة من مساء الأحد المقبل المحامى الكبير فريد الديب فى حوار خاص. ويتطرق الحوار، إلى كيف تابع المشهد السياسي.. وهل مصر تغيرت ...Thu, 29 Jun 2017 09:30:30 GMT
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الإمارات تهدد بعزل قطر إذا رفضت المطالب العربية
أبرزت صحيفة “الوطن” السعودية، في عددها الصادر اليوم الخميس، تصريحات المسئولين الإماراتيين لقطر حول عقوبات رفض للمطالب العربية مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة ...Thu, 29 Jun 2017 09:20:25 GMT
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"حماس" تقيم منطقة عازلة على الحدود مع مصر
أعلنت حركة “حماس” فى قطاع غزة، أمس، أنها شرعت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع مصر، بعمق 100 متر، بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة، وأوضحت فى بيان أن هذه الخطوة تأتى ...Thu, 29 Jun 2017 08:30:54 GMT
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"المصريين الأحرار" معلقا على تحريك أسعار البنزين: انتصار لأهداف ثورتي يناير ويونيو
أصدر حزب المصريين الأحرار بيانا يوضح فيه موقفة من إجراءات الحكومة الاقتصادية، خاصة قرار تحريك أسعار المحروقات، وجاء البيان كالتالي: “احتراما وتقديرا لثقة شعبنا ...Fri, 30 Jun 2017 09:26:48 GMT
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ننشر نص كلمة السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن ثورة الثلاثين من يونيو نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية . وقال الرئيس السيسي - في كلمته بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من ...Fri, 30 Jun 2017 13:39:33 GMT