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بث مباشر.. كلمة السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو
الرئيس عبدالفتاح السيسي

بث مباشر.. كلمة السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو

2017-06-30 15:05:08
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تقدم شبكة “محيط” بثا مباشرا، لكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة 30 يونيو، والمذاع عبر فضائية أكسترا نيوز، اليوم الجمعة.



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