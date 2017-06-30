أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن ثورة30 يونيو قامت على أسس التصدي للإرهاب والقوى الداعمة لهم ورفض الحكم “الفاشي الديني”، مشيرا إلى أن الشعب المصري لن يقبل بسطوة جماعة حتى ولو ارتدوا رداء الدين.

وأعلن الرئيس السيسي في خطابه اليوم بمناسبة الذكرى الرابعة لـ”ثورة 30 يونيو”، أن الثورة قد أعادت لمصر دورها الإقليمي حيث قامت بمحاربة الإرهاب ومساندة الدول الشقيقة في الحفاظ على سيادتهم وأمنهم، موضحا أيضا التضحيات التي يقوم بها أبناء القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب.

وشدد على أن حياة الشعوب لا يمكن العبث بها، مؤكدا على التزام مصر بعهدها مع شعبها ومع الدول الصديقة كقوة تعمل من اجل السلام والاستقرار.

وقال: “العين المنصفة لا يمكن أن تخطي الجهود الإصلاحية في مصر”، مطالبا من الشعب مواصلة العمل والجهد لاستكمال مسارات ثورة 30 يونيو.

وأعرب عن تقديره لتفهم الشعب للقرارات الصعبة التي يتم اتخاذها وتحمل مشقة الإصلاح الاقتصادي.