تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الجمعة من قتل 54 ارهابيا وتفكيك 15 حزاما ناسفا في الموصل القديمة.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية/واع/- إن قوات الشرطة قتلت 54 ارهابيا ودمرت 7 مركبات و24 عبوة ناسفة وفككت 15 حزاما ناسفا ومعملا للتفخيخ ومركزا للاتصالات وعثرت على مضافة تحوي 40 صاروخا في المدينة القديمة بالموصل، وذلك فى إطار عملياتها لتحرير المدينة.

كما تمكنت القوات الأمنية من استعادة السيطرة على محطة وقود الجمهورى وجامع كعب بن مالك خلال مواصلتها التوغل في منطقتي باب لكش وباب جديد بأيمن الموصل.