 Moheet on google
الجمعة 30 يونيو 2017 05:00 مساءً
روابط سريعة
الشرطة العراقية تقتل 54 إرهابيا وتفكك 15 حزاما ناسفا فى الموصل القديمة
الشرطة العراقية

الشرطة العراقية تقتل 54 إرهابيا وتفكك 15 حزاما ناسفا فى الموصل القديمة

2017-06-30 15:08:55
أ ش أ

تمكنت قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الجمعة من قتل 54 ارهابيا وتفكيك 15 حزاما ناسفا في الموصل القديمة.

وقال قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد جودت -فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية/واع/- إن قوات الشرطة قتلت 54 ارهابيا ودمرت 7 مركبات و24 عبوة ناسفة وفككت 15 حزاما ناسفا ومعملا للتفخيخ ومركزا للاتصالات وعثرت على مضافة تحوي 40 صاروخا في المدينة القديمة بالموصل، وذلك فى إطار عملياتها لتحرير المدينة.

كما تمكنت القوات الأمنية من استعادة السيطرة على محطة وقود الجمهورى وجامع كعب بن مالك خلال مواصلتها التوغل في منطقتي باب لكش وباب جديد بأيمن الموصل.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3