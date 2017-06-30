تفقد سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالنادي الأهلي وسيد عبد الحفيظ مدير كرة القدم بالنادي، ملعب “هيرو ستاديوم” بالعاصمة الزامبية لوساكا للاطمئنان على حالته قبل مباراة الفريق مع “زاناكو” غدا.

ومن المقرر، أن يستضيف ستاد “هيرو ستاديوم” مباراة كرة القدم بين “الأهلي” و”زاناكو” في إطار منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وانتقد عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للنادي الأهلي، أرضية الملعب التي وصفها بأنها “سيئة وصلبة وغير مستوية”، مشيدا بالمظهر الخارجي للإستاد الذي يبدو منظما وعلى درجة جيدة لاستقبال المباريات.

وفي السياق نفسه، يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الثالثة عصر اليوم الجمعة على ملعب «هيرو ستاديوم» بزامبيا؛ استعدادا لمواجهة زاناكو الزامبي والمحدد لها الثالثة عصر غد السبت بتوقيت القاهرة.

ويسعى المدير الفني للأهلي للوقوف على الملامح النهائية لطريقة اللعب وخطة المباراة، وتوضيح بعض النقاط الفنية المهمة للاعبيه في مران اليوم.