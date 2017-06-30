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التموين: غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الساخن 19280
وزارة التموين

التموين: غرف عمليات لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الساخن 19280

2017-06-30 14:58:11
متابعات

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن وجود غرفة عمليات مركزية في ديوان عام وزارة التموين وغرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين بجميع المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين على الرقم الساخن 19280 حول مخالفات التجار والمحال ومحاولات الغش التجاري وزيادات الأسعار المبالغ فيها غير المبررة.

وأشارت الوزارة إلى التنسيق المستمر مع جهاز مباحث التموين وتكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والأسواق لضبط السلع مجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية أوغير المطابقة للمواصفات ومكافحة الغش التجاري والتدليس والتصدي للباعة الجائلين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات يتم ضبطها خلال فترة عيد الفطر.

وأكدت الوزارة على التعاون الدائم مع الجهات الرقابية المعنية بالتجارة الداخلية، وتكثيف الجهود لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار في ظل ما تشهده السوق من اضطرابات وتقلبات خلال المرحلة وما تشهده من إجراءات إصلاحية خاصة بأسعار السلع في الأسواق.

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