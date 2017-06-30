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الأمن يمشط وسط البلد و"التحرير" تحسبًا لأي أعمال شغب
احد عناصر عمليات الخاصة ـ الامن المصري

الأمن يمشط وسط البلد و"التحرير" تحسبًا لأي أعمال شغب

2017-06-30 14:25:29
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قامت عربات التدخل السريع، بعمل تمشيط لمنطقة وسط البلد وميدان التحرير، وسط انتشار أمني مكثف من قبل قوات الأمن المركزي أمام الجامعة الأمريكية بالتحرير، وانتشر عدد من مجندي الأمن المركزي حول صينية الميدان تحسبًا لأي أعمال شغب قبيل الاحتفال بثورة 30 يونيو اليوم الجمعة.

وشددت قوات الأمن الإجراءات الأمنية بمداخل ميدان طلعت حرب، حيث تمركزت عدد من مدرعات الشرطة ، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف علي مدخل ميداني طلعت حرب والتحرير ، في المقابل شهد ميدان التحرير حالة من السيولة المرورية أمام حركة السيارات وتواجد لأفراد المرور لتنظيم الحركة.

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