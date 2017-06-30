أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل أنه منذ 30 يونيو 2014 تم وضع مخطط شامل للطرق، مشيرا إلى أن المشروع القومي للطرق جاء لتفتيح شرايين الاقتصاد والسياسي.

وأوضح عرفات من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح أون” على قناة “أون لايف” الفضائية اليوم الجمعة، أنه تم الانتهاء من تخطيط 710 كيلو متر من أصل 3000 متر بالمرحلة الأولى لـ«المشروع القومي للطرق»، مشيدا بجهود وزراء النقل السابقين منذ عام 2014.

وأشار إلى أن الوزارة قد أنجزت العديد من الطرق بالمناطق الزراعية في وقت قياسي على الرغم من مواجهة العديد من العوائق بسبب اجراءات نقل الملكية وتعويض الأهالي.

وأضاف أن طريق “القاهرة – السويس” الصحراوي قد تم تطوير كامل له وعمل حارات للنقل، مؤكدا انعدام نسب الحوادث بالطريق بعد أن كانت نسب الحوادث مرتفعة عليه.

وذكر أنه قد تم الانتهاء من 78 % من الطريق الدائري الإقليمي، موضحا أيضا أنه تم انجاز 90 % من طريق “شبرا بنها”.

وثمن أهمية طريقي “الدائري الإقليمي ” ومحور “شبرا - بنها” حيث سيشعر قائدي السيارات بالدلتا وشمال القاهرة بطفرة كبرى.