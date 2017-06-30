تعطل أحد القطارات بمنطقة البدرشين، بسبب قيام صبي بإلقاء حجر عليه، مما أدى إلى إصابة مساعد قائده، وتهشم الزجاج الأمامي له.

تلقى اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، إخطارا من مأمور مركز شرطة البدرشين، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بتوقف قطار نتيجة إلقاء أحد الصبية حجر عليه.

انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتبين من الفحص والمعاينة تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء سير القطار رقم 164 ألقى أحد الصبية حجرا عليه ما أدى إلى إصابة مساعد قائده ويدعى أحمد.ع.ع 34 سنة، بجروح قطعية بالوجه واليد اليمنى.

وتعطل القطار لمدة ساعة و50 دقيقة، وتم تخزينه في تلك الفترة بخط فرعي.. تم التنسيق مع هيئة السكة الحديد، والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم الدفع بجرار بديل واستأنف القطار رحلته، ولم ينتج عن ذلك تعطل في حركة القطارات، وتحرر المحضر رقم 8465 لسنة 2017، وأخطرت النيابة للتحقيق.