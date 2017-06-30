قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف اليوم الجمعة إن الاجتماع بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب الذي من المتوقع أن يعقد على هامش قمة العشرين فى هامبورج الألمانية “سيوضح العلاقات الثنائية بين البلدين”.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن لافروف قوله إن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة ذات أهمية خاصة في العالم اليوم لأن تحقيق العديد من المهام على المستوى العالمى يضمن استقرار استراتيجى لحل الازمات الاقليمية التى تعتمد على البلدين.

وأضاف “معظم البلاد تشعر بالقلق تجاه تلك العلاقات غير العادية بين روسيا والولايات المتحدة والتي أصبحت رهينة محلية للنضال السياسي في الولايات المتحدة، ونتوقع أن يوضح اجتماع هامبرج بين الرئيسين آفاق التعاون الروسى الأمريكي”.

وأعرب وزير الخارجية الروسى عن أمله في أن يهدف النهج العملى لضمان المصالح الوطنية من خلال الأساليب الأكثر تأثيرا التي ستسود.