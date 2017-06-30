السعودية تمدد مهلة حملة "وطن بلا مخالف" 30 يوما للمغادرة2017-06-30 13:32:06
أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية،عن تمديد مهلة الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود (وطن بلا مخالف) لمدة شهر واحد تبدأ من 1 شوال الجارى لكافة الجنسيات.
ودعا مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى -حسبما ذكرت وكالة الانباء السعودية “واس” - جميع الوافدين المخالفين المتواجدين داخل المملكة الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة المحددة السابقة وكذلك الذين أنهوا إجراءات مغادرتهم خلال المهلة السابقة ولم يتمكنوا من المغادرة إلى سرعة المبادرة بمراجعة مواقع استقبال المخالفين لإنهاء إجراءات مغادرتهم والمغادرة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص والاستفادة من تمديد المهلة والإعفاءات الممنوحة لهم قبل انتهاء المهلة .
وتتضمن الحملة إعطاء فرصة للوافد المخالف بمغادرة المملكة من تلقاء نفسه وعلى حسابه الخاص خلال مدة لا تتجاوز 90 يوماً التي بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ، ويعفى من الآثار المترتبة على بصمة (مرحل) والرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود مع السماح له بالعودة إلى المملكة بالطرق النظامية.
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