قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الجمعة إن “حلف شمال الأطلسي (ناتو) يواصل تحطيم مؤسسات الأمن في أوروبا، رغم أنه غير قادر على الرد على الإرهاب الذي يعد بمثابة التهديد الرئيسي”.

ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية، عن لافروف تصريحاته إن محاولات تكييف مؤسسات عصر المواجهة الثنائية القطبية خلال القرن الـ21 محكوم عليها بالفشل.

وأضاف: “لا يزال حلف شمال الأطلسي يتعامل بمنطق الحرب الباردة، في محاولة لتبرير وجوده، لم يتمكن الناتو من الاستجابة للإرهاب المتنامي الذي يمثل التهديد الرئيسي في هذا العصر، بل واستمر في تحطيم المؤسسات الأمنية في أوروبا”، مؤكدا أن هذا يتعارض مع تطلعات الأوروبيين.