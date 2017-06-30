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بعد فسح خطوبة «كهربا».. إبراهيم سعيد: أنا فسخت خطوبات كتير
اللاعب إبراهيم سعيد
اللاعب إبراهيم سعيد

بعد فسح خطوبة «كهربا».. إبراهيم سعيد: أنا فسخت خطوبات كتير

2017-06-30 13:37:23

سخر اللاعب إبراهيم سعيد وأحد متابعيه على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” من فسخ خطوبة المهاجم محمود عبد المنعم “كهربا” وشدوى أبنة حارس مرمى الدولي عصام الحضري.
وكان أحد متابعي “المشاغب” قد أرسل له تغريده مكتوب بها  “تلقى عصام كان مصمم يجيب النيش من دمياط.. و كهربا يقله انا واحد زميلي استورجي هو ال هيعمله”، ليرد عليه إبراهيم سعيد قائلا : “النيش ده بيعمل حرب اهلية”.
كما سأل أحد المغردين اللاعب، قائلا: ” فسخت كام خطوبة في حياتك يا نجم ؟”، ليرد “هيما” قائلا: ” هما كتير .. كام بالضبط؟؟..  نسيت”.
وكانت أنباء ترددت أمس عن فسخ اللاعب  محمود “كهربا” على شدوى أبنة حارس المرمى الدولي عصام الحضري.

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