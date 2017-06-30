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مباراة مصر واوغندا بحضور جماهيري
المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة
المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة

مباراة مصر واوغندا بحضور جماهيري

2017-06-30 13:18:19
وكالات

أكد المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة ان الجماهير سيقتصر حضورها علي المباريات الدولية فقط خلال الوقت الحالي بينما سيتم حسم امر عودة الجماهير بشكل طبيعي بعد الالتزام بالتعليمات الأمنية.
وقال في تصريح له اليوم على هامش زيارته للإسكندرية أن مباراة في ستاد برج العرب ستجمع بين منتخب مصر مع اوغندا في شهر سبتمبر القادم سيحضرها نحو 70 ألف متفرج، مشيرا الى أن ذلك لن يتم قبل الحصول علي الموافقات الامنية لحضور هذا العدد.
وأضاف ان محافظة الإسكندرية ستستضيف مجموعتين في البطولة العربية لأندية والتي ستنعش الحياه الكروية والسياحية.
وقام الوزير بتفقد أعمال التطوير بنادي الاتحاد السكندري واستاد الإسكندرية.

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