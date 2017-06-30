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للمرة الأولى .. "شومان" يلتزم بموضوع خطبة الجمعة الموحدة للأوقاف
عباس شومان

للمرة الأولى .. "شومان" يلتزم بموضوع خطبة الجمعة الموحدة للأوقاف

2017-06-30 13:29:26
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ألقى الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، خطبة الجمعة اليوم، بالجامع الأزهر الشريف، ملتزمًا بموضوع الخطبة، الذي حددته وزارة الأوقاف، وعممته بجميع مساجد الجمهورية، تحت عنوان: «ماذا بعد رمضان؟ وماذا أستفدنا منه؟».

يُذكر أن هذا الالتزام بموضوع الخطبة الموحدة للأوقاف من جانب وكيل الأزهر باعتباره من ألقى خطبة الجمعة اليوم، وخطباء الجامع الأزهر عامة، سابقة هي الأولى من نوعها، حيث إنه عادة ما يُخالف خطباء الجامع الأزهر خطب الجمع التي تحددها الأوقاف.

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