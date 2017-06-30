حرص وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، على تهنئة الشعب المصرى بذكرى ثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها محطة مهمة فى عودة توازن أرض الكنانة، ومع صعوبة مسار الاستقرار والازدهار إلا أن الدعم الشعبى يبقى الرصيد الأكبر.

وكتب قرقاش عبر حسابه على موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”: “التآمر الخارجى والحزبى على مصر واللجوء إلى العنف والإرهاب من الإخوان ورفاق طريقهم تكسّر أمام إرادة الشعب، فصل مظلم أسدلت ثورة 30 يونيو ستاره”.

وتابع: “فى المشهد الحالى تواجه مصر تحديات الاستقرار والتنمية بثقة تزيد كل يوم، وللمتآمرين على مصر منافيهم وصراخهم وعويلهم يزيد هامشية كل يوم”.

وأختتم تغريداته قائلا: “ولا يمكن لأى عربى مخلص إلا أن يفرح لاستقرار مصر ونجاحها وعزّها، فلن نتمكن من صيانة الفضاء العربى دون نجاح مصر ودون استقرارها وتطورها”.