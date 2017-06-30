"السكك الحديدية" تبدأ غدا تعديل مواعيد 27 قطارا بخط الصعيد2017-06-30 12:44:27
قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد حوالى 18% من قطارات خط “القاهرة ـ الصعيد” ابتداء من غد السبت، ضمن جدول تشغيل القطارات الجديد المعمول به من بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو 2018، حيث بلغ عدد القطارات التى تم تعديل مواعيدها 27 قطارا يعملون على الخط الطوالى بين القاهرة ومحافظات الصعيد ذهابا وعودة، وذلك من إجمال 152 قطارا تمثل عدد القطارات العاملة يوميا بخط الصعيد ذهابا وعودة.
ووزعت هيئة السكة الحديد منشورا على إدارات التشغيل والمبيعات بمناطق الهيئة المختلفة حصل “اليوم السابع” على نسخة منه بجدول المواعيد الجديد المعمول به ابتداء من الغد شاملا التعديلات المعمول بها قطارات الوجه القبلى.
وتضمن الجدول الجديد تعديل مواعيد 12 قطارا بين مكيف وفى اى بى ونوم ومميز بالنسبة للرحلات المتوجهة من القاهرة إلى محافظات الصعيد من إجمالى 76 رحلة قطار تقوم من القاهرة يوميا إلى الصعيد، وتعديل مواعيد 15 قطارا بين مكيف وفى أى بى ونوم ومميز فى رحلات العودة من محافظات الصعيد إلى القاهرة من إجمالى 76 رحلة يومية تقوم من محافظات الصعيد للقاهرة.
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