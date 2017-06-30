مصرع شخصين خلال تنقيبهما عن الآثار بمنزل في البحيرة

لقى شخصان مصرعهما إثر سقوطهما داخل حفرة أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بحوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وكان مركز شرطة حوش عيسى تلقى بلاغا يفيد بمصرع كلا من “صابر.ع.ق” (45 عاما- مزارع) ، و”علي.ع.م” (35 عاما مزارع) مقيما بحوش عيسى، نتيجة سقوطهما داخل حفرة وانهالت الرمال عليهما أثناء قيامهما بالتنقيب عن الآثار بمنزل ملك الأول كائن بقرية أبو قلاوه بحوش عيسى.

وبالانتقال والفحص تبين وجود حفرة بقطر متر ونصف وبعمق سبعة أمتار، وعثر بجوارها على بعض معدات الحفر، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين ونقلهما لمشرحة مستشفى حوش عيسى العام، وأخطرت هيئة آثار البحيرة لاتخاذ شئونها، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.