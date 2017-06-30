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وفاة الشقيق الأكبر لضياء السيد
الكابتن ضياء السيد
الكابتن ضياء السيد

وفاة الشقيق الأكبر لضياء السيد

2017-06-30 12:26:16
متابعات

أعلن المدير الفني للاتحاد  الإماراتي للمنتخبات والمدرب العام السابق بالمنتخب الكابتن ضياء السيد عن وفاة شقيقه الأكبر.
وقال ضياء السيد من خلال تدوينه له  على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” : “البقاء لله توفى. اخى الأكبر ان لله وان اليه راجعون. العزاء تليغرافيا. ش ٧٥ منزل رقم ٢٨ المعادى”.

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