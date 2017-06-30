نفى الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الجمعة حدوث انفجار بمواسير المياه بمشروع “ابنى بيتك” بمدينة 6 أكتوبر، مطالبا وسائل الإعلام المختلفة بضرورة تحرى الدقة.

وقال - وفقا لبيان صادر عن الوزارة- إنه لا توجد أي انفجارات اليوم لمواسير المياه بمشروع “ابنى بيتك”، بمدينة 6 أكتوبر، مشيرا إلى أنه قام بالتجول فى مناطق المشروع المختلفة، ولا توجد انفجارات للمواسير، كما تم التواصل مع مسئولى جهاز المدينة، وشركة المياه، وكذا عدد من السكان، الذين أكدوا جميعا ذلك.

وشدد وزير الإسكان على أن الخبر المنشور، عن وجود انفجار لمواسير المياه بمشروع “ابنى بيتك” بمدينة 6 أكتوبر، وهو ما يؤثر على أساسات المباني المقامة، خبر كاذب وعار عن الصحة، وهو ما وضح جليا فى الجولة التي قام بها بالمشروع، للاطمئنان.

وناشد الوزير وسائل الإعلام المختلفة ضرورة تحرى الدقة فى نشر هذه الأخبار، التي تحدث بلبلة، مع أهمية التواصل مع مسئولى الوزارات المختلفة للتأكد قبل النشر.