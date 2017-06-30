أكد الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن ثورة 30 يونيو جاءت لاستعادة هيبة الدولة، كما جاءت بإرادة شعبية كاملة.

وقال الوزير، في تصريحات له اليوم الجمعة، إن جميع المصريين في تلك الثورة وضعوا مصلحة الوطن وهويته فوق كل اعتبار لاستعادة الدور الوطني لمؤسسات الدولة وهيبتها لصالح كل المصريين، رافضين الخضوع لأي تهديدات إرهابية تستهدف زعزعة أمن واستقرار الدولة المصرية.

كان الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، قد أرسل برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الرابعة لثورة الثلاثين من يونيو المجيدة.